Всі розділи
Укр / Рус

Нефьодов розповів, коли може почати роботу електронна митниця

Субота, 6 липня 2019, 13:14

Електронна митниця в Україні може запрацювати орієнтовно через рік.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у суботу під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, відповідаючи на питання президента Володимира Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".

"Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібен був приблизно рік, щоб запустити систему "Прозорро" і приблизно рік для запуску системи "Прозорро.Продажі". Такі терміни, мені здається, є досить реальними", – сказав він.

За словами Нефьодова, фінансування для реалізації проекту є, "так само, як і фахівці для його реалізації".

Нагадаємо:

5 липня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

митниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нефьодов обговорить із бізнесом ідею створення спеціалізованих митниць 5 липня 2019, 14:22
Кабмін призначив Нефьодова керівником Державної митної служби 5 липня 2019, 14:11
Нефьодов хоче скоротити кількість митниць 3 липня 2019, 14:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!