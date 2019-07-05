Місія МВФ може прибути в Україну в серпні - Герус

Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну в серпні.

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, інформує "Інтерфакс-Україна".

"МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь в серпні", - сказав він журналістам після засідання уряду 5 липня.

При цьому Герус зазначив, що попередніх домовленостей про умови надання Україні чергового траншу поки що немає.

"Переговори будемо починати з чистого аркуша", - сказав він.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол.

При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні перегляди програми в 2019 році, які відбуватимуться кожні півроку.

Нагадаємо:

Місія МВФ працювала в Україні в травні, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду.

У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

Читайте також: Що заважає Україні отримати новий транш від МВФ.