Місія МВФ може прибути в Україну в серпні - Герус
Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну в серпні.
Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, інформує "Інтерфакс-Україна".
"МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь в серпні", - сказав він журналістам після засідання уряду 5 липня.
При цьому Герус зазначив, що попередніх домовленостей про умови надання Україні чергового траншу поки що немає.
"Переговори будемо починати з чистого аркуша", - сказав він.
Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол.
При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні перегляди програми в 2019 році, які відбуватимуться кожні півроку.
Нагадаємо:
Місія МВФ працювала в Україні в травні, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.
Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду.
У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.
Читайте також: Що заважає Україні отримати новий транш від МВФ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua