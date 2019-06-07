Турецька компанія збудує 37 кілометрів цементобетонної дороги у Полтавській області

Фото: ЦТС

У Полтавській області триває будівництво сучасної чотирьохсмугової цементобетонної магістралі, найбільший підряд на будівництво якої виграли турки - згідно з договором вони повинні збудувати 37 кілометрів дороги.

Про це повідомляє ЦТС.

"Днями у Полтавській області відбулося з'єднання правого проїзду частин бетонної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, виконаних двома підрядниками - Onur і "Альтком". 147-кілометрова національна автодорога була побудована в 1960-х роках. Сьогодні частина старої асфальтної дороги перетворюється на сучасну 4-смугову цементобетонну магістраль ", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що загалом будівництво ділянок дороги виконують три підрядника, які виграли відповідні тендери: "Ростдорстрой", "Альтком" (обидва - Україна) і Onur (Туреччина).

На сьогодні найбільший підряд - у турецької компанії (підписані договори по виграних тендерах на 37 км).

Зараз рух вже відкрито на ділянці в 15 км різними шарами бетону по правому проїзду.

Загальна вартість дороги - близько 12 млрд грн. Фінансування - держбюджет.

Відзначається, що рішення використовувати більш стійке до зносу покриття - цементобетон - пояснюється тим, що всього за добу цією дорогою проїжджає близько 15 тисяч автомобілів, при цьому три з п'яти авто - вантажівки.

Укладанням бетону займається бригада з близько 30 осіб.

За словами керівника проекту Джандан Тюмера, склад бригади наполовину складається з турків, наполовину - з українців.

Фото: ЦТС

"Професіонали, які знають роботу - турки, а поруч працюють місцеві: один турок, один українець. Ми вчимо людей. Нам не дуже вигідно працювати з турками. Для турків потрібен дозвіл на роботу, житло", - говорить він.

Цемент, що використовується при будівництві, - українського виробництва, хоча виготовляється за німецькими технологіями. Постачальник, із яким працює Onur, - миколаївський "Югцемент".

Щебінь, який використовується в будівництві дороги, постачають із Кременчука. Добавки також виробляються в Україні за німецькими технологіями та з німецьких компонентів.

Якість і параметри бетону, що укладається на дорогу, перевіряється як на заводі, розташованому в кількох кілометрах від місця будівництва, так і безпосередньо перед укладанням.

На будівництво 80-кілометрової ділянки з двома масштабними транспортними розв'язками, що почалося в 2017 році, відводиться 5 років.

Після завершення будівництва підрядник зобов'язаний буде здійснювати гарантійне утримання дороги протягом 10 років. Що ж стосується експлуатаційного утримання, то воно ляже вже на плечі переможців відповідних тендерів.

Як повідомлялося, в Полтавській області в рамках реконструкції автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка побудують дорогу в обхід міста Кобеляки і новий мостовий перехід через річку Ворскла.

Нагадаємо, що у 2017 році держагентство "Укравтодор" надало перелік доріг, на яких буде бетонне покриття. Серед них була і автодорога державного значення Р-52 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Економічна правда