Підсумки першого півріччя: держбюджет виконано з дефіцитом 7 мільярдів

Загальний фонд державного бюджету за січень-червень 2019 року виконано з дефіцитом у розмірі 6,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Доходи держбюджету зросли на 12,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 506,8 млрд грн, становивши 95,7% від розпису.

Станом на 1 липня сума коштів на єдиному казначейському рахунку становила 13 млрд грн, а на валютних рахунках Держказначейства - кошти в еквіваленті 81,1 млрд грн.

За даними Мінфіну, Національний банк за 5 місяців повністю перерахував до держбюджету прибуток за минулий рік в сумі 64,9 млрд грн.

Також наголошується, що в другому півріччі поточного року залишаються ризики невиконання доходів через більш міцний курс гривні і нижчі обсяги імпорту.

"У зв'язку з цим уряду потрібно докласти всіх зусиль для виконання своїх зобов'язань, зокрема, реалізації реформи Державної фіскальної служби шляхом її поділу на митну і податкові служби, що сприятиме зниженню ухилення від сплати податків і зменшенню контрабанди та, відповідно, більш високих доходів бюджету", - йдеться в повідомленні.

"Фактичний старт великої приватизації сприятиме надходженню коштів для фінансування дефіциту бюджету. Виконання зобов'язань в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС допоможе отримати бюджетне фінансування", - додали в Мінфіні.

Нагадуємо:

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набув чинності 1 січня.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет.

Економічна правда