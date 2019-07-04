Коболєв віддав на благодійність майже 6 мільйонів

Глава НАК "Нафтогаз України" передав на благодійність 5 млн 867,1 тисячі гривень, які заробив починаючи з середини січня 2019 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 1 липня я передав на благодійність 5 млн 867,1 тис. грн. Це увесь мій заробіток в Нафтогазі за період з середини січня та до середини червня", - написав Коболєв.

Зокрема, за його словами, він передав кожному з фондів - "Повернись живим", "Таблеточки" та "Народний тил – Реабілітація" - по 1 млн 865,7 тис. грн. Фонду "Благомай" - 270 тис. грн.

Він також зазначив, що ці кошти благодійні фонди витратили:

На оборону: закупили обладнання та екіпірування для наших захисників; профінансували навчання офіцерів ЗСУ за інноваційною програмою;

На медицину: закупили значні обсяги медикаментів для онкохворих дітей;профінансували оздоровлення для дітей та членів сімей загиблих військовослужбовців;

На освіту: організували освітній профорієнтаційний захід для тисячі дітей з дитячих будинків, інтернатів і з сімей переселенців;

"Як і обіцяв, буду спрямовувати кошти на благодійність і далі – до кінця поточного року", - резюмував Коболєв.

Він також додав, що інформація про використання фондами більшої частини коштів доступна на їх сайтах, щодо решти – буде доступна незабаром.

Нагадаємо, що станом на квітень Коболєв заробив та перерахував на благодійність 3,29 мільйона гривень.

Як повідомлялося, нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав Коболєва "цинічним монополістом" і запропонував повернути йому 300 млн грн премії.

Економічна правда