Переговори щодо транзиту російського газу через Україну відновлять у вересні

Тристоронні переговори у форматі Україна-РФ-Європейська комісія про транзит російського газу територією України з 2020 року будуть відновлені уже у вересні цього року.

Про це у четвер у Страсбурзі заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, передає "Інтерфакс-Україна".

Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням будуть відновлені вже у вересні", - заявив він.

Водночас виконавчий директр НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що Нафтогаз не змінював своєї позиції щодо тристоронніх переговорів.

"Ми вітали і продовжуємо вітати участь Європейської комісії та українського уряду у цих переговорах, і вважаємо, що ця проблема не може бути вирішена виключно на рівні відносин між Газпромом і Нафтогазом, оскільки давно стало очевидним, що позиція Газпрому щодо припинення транзиту через Україну обумовлена саме політичними чинниками, а не економічними", - написав він у Facebook.

За його словами, "Нафтогаз" "змушений очікувати" припинення транзиту через Україну не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року.

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в Укргазвидобуванні з початку року вже складає 9.2 відсотків. Перші дні липня показують ще більш загрозливі тенденції", - підкреслив він.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзитуяк запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда