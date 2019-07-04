Курс валют: гривня зміцнилась
Четвер, 4 липня 2019, 08:59
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійки, встановивши його на 4 липня на рівні 26,04 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні (на 3 липня - 29,58 гривні).
Нагадуємо:
3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,14 гривні за долар.
3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,92 - 25,96 гривні за долар.
Економічна правда
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