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Курс валют: гривня зміцнилась

Четвер, 4 липня 2019, 08:59

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійки, встановивши його на 4 липня на рівні 26,04 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні (на 3 липня - 29,58 гривні).

Нагадуємо:

3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,14 гривні за долар.

3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,92 - 25,96 гривні за долар.

Економічна правда

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