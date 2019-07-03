Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,07 - 26,09 гривні;

Євро - 29,40 - 29,42 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,98 - 26,22 гривні. Євро купують по 29,27 гривні, продають по 29,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,07 - 26,12 гривні, євро - 29,44 - 29,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 липня на рівні 26,18 гривні.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,18 гривні за долар.

Економічна правда