Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

Середа, 3 липня 2019, 11:15
 

3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,07 - 26,09 гривні;

Євро - 29,40 - 29,42 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,98 - 26,22 гривні. Євро купують по 29,27 гривні, продають по 29,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,07 - 26,12 гривні, євро - 29,44 - 29,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 липня на рівні 26,18 гривні.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,18 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку стабілізувалася 1 липня 2019, 19:20
Гривня на міжбанку ще трохи зміцнилася 27 червня 2019, 17:50
Гривня на міжбанку утримує позиції 26 червня 2019, 17:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!