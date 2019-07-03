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Гривня на міжбанку зміцнилася

Середа, 3 липня 2019, 17:29
 

3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,92 - 25,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 25,92 - 25,96 гривні за долар.

Євро - 29,27 - 29,30 гривні за євро.

Нагадаємо:

3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,14 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 липня на рівні 26,18 гривні.

Економічна правда

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