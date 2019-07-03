Гривня на міжбанку зміцнилася
Середа, 3 липня 2019, 17:29
3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,92 - 25,96 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 25,92 - 25,96 гривні за долар.
Євро - 29,27 - 29,30 гривні за євро.
Нагадаємо:
3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,14 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 липня на рівні 26,18 гривні.
Економічна правда
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