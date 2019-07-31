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Укр / Рус

Росія виплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту

Середа, 31 липня 2019, 18:50
 

"Укртранснафта" отримала від ПАТ "Транснефть" частину компенсації у розмірі понад 2,3 мільйона євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє прес-служба Укртранснафти.

"Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні", - йдеться у повідомленні.

В Укртранснафті пояснили, що розмір компенсації визначається згідно з додатковою угодою до чинного договору на транзит та залежить від періоду резервування російською компанією потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.

Нагадуємо:

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилосяблизько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.

Читайте також: Небезпечна "Дружба": чому брудна російська нафта стала проблемою України

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нафта Укртранснафта РФ

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