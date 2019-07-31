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Офіційний курс: гривня значно зміцнилася

Середа, 31 липня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 31 липня на рівні 25,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,98 гривні (на 30 липня - 28,08 гривні).

Нагадуємо:

30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,08 - 25,11 гривні за долар.

30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 - 25,05 гривні за долар.

Економічна правда

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