Офіційний курс: гривня значно зміцнилася

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 31 липня на рівні 25,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,98 гривні (на 30 липня - 28,08 гривні).