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Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Вівторок, 30 липня 2019, 11:30
 

30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,08 - 25,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,08 - 25,11 гривні;

Євро - 27,95 - 27,98 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,01 - 25,31 гривні. Євро купують по 27,80 гривні, продають по 28,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,03 - 25,12 гривні, євро - 27,85 - 28,01 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 30 липня на рівні 25,25 гривні за долар.

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 – 25,24 гривні за долар.

Економічна правда

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