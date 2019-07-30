Закриття міжбанку: долар наблизився до 25 гривень

30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,02 - 25,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,02 – 25,05 гривні;

Євро – 27,88 – 27,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 30 липня на рівні 25,25 гривні за долар.

30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,08 - 25,11 гривні за долар.

Економічна правда