Гривня зміцнилася до 3-річних максимумів

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 30 липня на рівні 25,25 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,08 гривні (на 29 липня - 28,33 гривні).

Востаннє курс гривні перевищував ці позначки в серпні 2016 року.

Нагадуємо:

29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,32 гривні за долар.

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 – 25,24 гривні за долар.

Економічна правда