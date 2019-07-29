Всі розділи
Укр / Рус

Міжбанк: гривня почала тиждень суттєвим зростанням

Понеділок, 29 липня 2019, 17:35
 

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 – 25,24 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,21 – 25,24 гривні;

Євро – 28,05 – 28,08 гривні.

Нагадуємо:

29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,32 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міжбанк: гривня продовжила зміцнюватися 26 липня 2019, 17:39
Міжбанк: гривня зміцнилась до долара 25 липня 2019, 17:46
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 25 липня 2019, 11:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!