Міжбанк: гривня почала тиждень суттєвим зростанням
Понеділок, 29 липня 2019, 17:35
29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 – 25,24 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,21 – 25,24 гривні;
Євро – 28,05 – 28,08 гривні.
Нагадуємо:
29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,32 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.
Економічна правда
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