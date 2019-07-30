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ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за "зеленими тарифами"

Вівторок, 30 липня 2019, 09:50
 

Європейський банк реконструкції і розвитку просить президента України Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом", що виникла після рішення суду.

Про це йдеться в листі на адресу Зеленського за підписом директора ЄБРР в регіоні Східна Європа і Кавказ Маттео Патроне, який є в розпорядженні Економічної правди.

Так, ЄБРР просить Зеленського посприяти у вирішенні питання платежів за електроенергію, вироблену відновлюваними джерелами енергії.

За словами представників банку, рішення Окружного адміністративного суду викликає занепокоєння у компаній енергетичного сектора.

"Новостворений Гарантований Покупець може позбутися ресурсів для роботи в правовому полі на новому ринку електроенергії", - сказано в листі.

Як стало відомо, ДП "Гарантований покупець" 26 липня направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.

Причиною позову стало невиконання з боку "Укренерго" своїх зобов'язань з оплати "Гарантованому Покупцеві" послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового ринку.

Нагадуємо:

27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" і призупинив дію постанови НКРЕКП, якою були встановлені тарифи для "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Незабаром НКРЕКП прийняла нову постанову, знизивши на 10% тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е з 1 серпня 2019 року — до 312,14 грн/МВт-год.

Після цього "Нікопольський завод феросплавів" 22 липня знову звернувся з позовом до суду про скасування нового тарифу "Укренерго".

Більш детально читайте в матеріалі: Коломойський проти реформи енергоринку: що буде із "зеленою" енергетикою

Економічна правда

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Зелений тариф ЄБРР НКРЕ Укренерго

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