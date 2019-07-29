Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,32 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,29 - 25,32 гривні;
Євро - 28,12 - 28,14 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,23 - 25,50 гривні. Євро купують по 28,00 гривні, продають по 28,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,34 - 25,41 гривні, євро - 28,16 - 28,32 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.
26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,36 - 25,39 гривні за долар.
Економічна правда
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