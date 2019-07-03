Samsung модернізував свій гнучкий смартфон — Bloomberg

Компанія Samsung завершила виправлення недоліків гнучкого смартфона Galaxy Fold, через які було відкладено початок продажів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних із ситуацією осіб.

"Samsung Electronics Co завершила двомісячну модернізацію Galaxy Fold, аби вирішити проблеми з екраном, які змусили компанію відкласти (початок продажів — ред.)", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, нині виробництво комерційної версії гнучкого смартфона перебуває на завершальній стадії, проте дата початку продажу досі невідома.

Як повідомлялося, Samsung офіційно представив у лютому цього року свій перший гнучкий смартфон Galaxy Fold. Очікувалося, що поставки розпочнуться вже на початку травня.

Проте, через два дні після івенту деякі користувачі, які мали змогу протестувати апарат, почали скаржитися на численні несправності, зокрема екрану.

Розробники запевняли, що гнучкий смартфон можна згортати й розгортати без жодних проблем 200 тисяч разів.

Як відомо, через часті поломки смартфонів із гнучким екраном Samsung Fold південнокорейська корпорація Samsung Electronics змушена була відкласти на невизначений термін запуск продажів цього гаджета.

За оцінками аналітиків, опитаних CNN, очікувати подання корпорацією Apple смартфона з гнучким екраном можна не раніше кінця 2020-го або початку 2021 року.

Крім Samsung, смартфон із гнучким дисплеєм раніше представила Huawei, прототип подібного пристрою є також у Xiaomi.

Нагадуємо:

Старт продажів Galaxy Fold був запланований на 29 квітня в США і на 3 травня у Великій Британії.

Представники компанії повідомили про почате розслідування причин поломок зразків, наданих для оглядів.

Згідно з його попередніми результатами, кілька оглядачів просто відірвали покриття дисплея, прийнявши його за захисну плівку.

Смартфони ціною 1800 фунтів у Великобританії, або 1980 доларів в США ніколи не розглядалися як моделі для масового покупця, пише BBC.

Але вихід Galaxy Fold повинен був продемонструвати інноваційність технологій південнокорейського гіганта і залучити покупців в його магазини.

Південнокорейська компанія змагалася в запуску смартфона з екраном, що складається, з китайськими конкурентами з Huawei, які також анонсували вихід своєї версії такого гаджета, але поки не надали його для тестування.

Обидва виробники обіцяють, що дисплеї їх пристроїв витримують по 100 тисяч відкриттів/закривань без поломок, грунтуючись при цьому на результатах лабораторних випробувань.

Однак в реальності тестерам знадобилося менше 48 годин, щоб зламати пристрій Samsung.