У роботі Instagram, Facebook і WhatsApp стався черговий збій

Користувачі Instagram скаржаться на проблеми в роботі цієї соцмережі -повідомляють, що їхні стрічки завантажуються, проте розмістити в них фотографії - неможливо.

Про це повідомляє видання The Independent.

Зазначається, що проблеми у роботі Instagram виникли через збої в роботі Facebook.

Також повідомляють про проблеми із доступом до месенджера WhatsApp.

"Обидві материнські компанії Facebook, а також компанія WhatsApp мають одночасно дивні проблеми", - повідомляє видання, цитуючи користувачів.

Проблема у роботі соцмереж спостерігаються переважно на східному узбережжі США, але про збої повідомляють також користувачі у Європі, Південній Америці та Східній Азії.

Нагадаємо:

У березні 2019 року в роботі Facebook та Instagram також стався глобальний збій.

Наступний глобальний збій у роботі цих соцмереж спостерігався у квітні.

Економічна правда