У роботі Instagram, Facebook і WhatsApp стався черговий збій
Користувачі Instagram скаржаться на проблеми в роботі цієї соцмережі -повідомляють, що їхні стрічки завантажуються, проте розмістити в них фотографії - неможливо.
Про це повідомляє видання The Independent.
Зазначається, що проблеми у роботі Instagram виникли через збої в роботі Facebook.
Також повідомляють про проблеми із доступом до месенджера WhatsApp.
"Обидві материнські компанії Facebook, а також компанія WhatsApp мають одночасно дивні проблеми", - повідомляє видання, цитуючи користувачів.
Проблема у роботі соцмереж спостерігаються переважно на східному узбережжі США, але про збої повідомляють також користувачі у Європі, Південній Америці та Східній Азії.
Нагадаємо:
У березні 2019 року в роботі Facebook та Instagram також стався глобальний збій.
Наступний глобальний збій у роботі цих соцмереж спостерігався у квітні.
Економічна правда
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