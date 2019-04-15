У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій
У роботі соціальних мереж Facebook, Instagram і WhatsApp у неділю, 14 квітня, стався глобальний збій, який, зокрема, відобразився на месенджері Facebook.
Про це з посиланням на дані сайту Downdetector.com повідомляє Голос Америки.
За даними Downdetector.com, що відслідковує відключення інтернет-ресурсів, проблеми з доступом до Facebook тривали близько двох із половиною годин.
Так, збої почалися о 6:30 за американським східним часом і торкнулися багатьох районів світу. Тисячі повідомлень про проблеми з доступом надійшли, переважно, із північного сходу США, з Європи і з Філіппін.
Нормальна робота соцмережі для більшості користувачів, судячи з усього, була відновлена до 9 години ранку за американським східним часом.
Агентство Associated Press направило в Facebook лист із проханням прокоментувати причини збою.
Хештеги #FacebookDown, #instagramdown і #whatsappdown вийшли в тренди в "Твіттері".
Нагадаємо, що Facebook придбав Instagram у 2012 році, а WhatsApp — в 2014-му.
На сайті Facebook говориться, що кількість активних щоденних користувачів соціальної мережі перевищує 1,52 мільярда.
Нагадаємо, що 13 березня також стався глобальний збій у роботі Facebook і Instagram.
Економічна правда
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