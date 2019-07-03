Курс валют: євро різко впав
Середа, 3 липня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до доллара на 2 копійки, встановивши його на 3 липня на рівні 26,18 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,58 гривні (на 2 липня - 29,74 гривні).
Нагадуємо:
2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,22 гривні за долар.
2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,18 гривні за долар.
Економічна правда
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