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Приватбанк виграв у компанії Коломойського справу щодо рефінансування

Середа, 12 червня 2019, 17:22
 

ПриватБанк 11 червня виграв у суді по справі за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов’язання банку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед Нацбанком.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"11 червня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу у Великій Палаті Верховного Суду в справі за позовом ПрАТ "Ерлан" до НБУ та АТ КБ "ПриватБанк" про зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ", - йдеться у повідомленні.

ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке пов’язано з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову й бездіяльність НБУ та державного ПриватБанку і в судовому порядку зобов’язати банк погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку та звільнити майно, передане товариством у забезпечення виконання зобов’язань ПриватБанку перед НБУ за кредитом.

"Однак Велика палата Верховного Суду відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому декілька важливих для всієї банківської спільноти правових висновків", - повідомив Приватбанк.

Нагадаємо, на фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

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Приватбанк НБУ фінанси

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