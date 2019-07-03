Нефьодов розповів про свою зарплату на посаді голови Державної митної служби

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби, заявив, що не знає, скільки зароблятиме на посаді.

Про це він розповів у інтерв’ю Економічній правді.

У відповідь на коментар про те, що за штатним розписом його зарплата з преміями становить 60-70 тис грн, він відповів: "Трішечки більше".

Згідно з декларацією за 2018 рік, Нефьодов заробив 1,1 млн грн. Це близько 91,7 тис грн за місяць. Однак, як пояснив сам Нефьодов, це – "брудними".

"Я ще не знаю, що буде на митниці. У державних структурах одразу визначити зарплату неможливо. Треба рахувати", - пояснив Нефьодов.

Також він додав, що "точно не радіє цій посаді", і що погодився очолити митницю лише тому, що вірить у "концепцію вікон можливостей".

"Зараз відкривається унікальне вікно можливостей на митниці. Його не було з часів Майдану. Я міг не податися на конкурс і, давайте відверто, влаштуватися на значно кращу посаду в приватному секторі або деінде", - зазначив Нефьодов.

І додав, що не міг відмовитись від такої можливості.

"Відмовитися від цього? Я особисто жалкуватиму. Так, я зароблю більше в бізнесі, але за 40 років буду дивитися на себе в дзеркало і думатиму, що у мене був шанс, а я не пішов", - резюмував Нефьодов.

Нагадаємо, раніше Нефьодов розповів, які завдання планує реалізувати на посаді.

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Економічна правда