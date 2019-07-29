Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 25,43 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,33 гривні (на 26 липня - 28,32 гривні).

Нагадаємо:

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,36 - 25,39 гривні за долар.

Економічна правда