Міжбанк: гривня продовжила зміцнюватися

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,36 - 25,39 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,36 - 25,39 гривні;

Євро - 28,23 - 28,26 гривні.

Нагадаємо:

26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,40 - 25,43 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.

Економічна правда