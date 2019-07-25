Міжбанк: гривня зміцнилась до долара

25 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,44 - 25,47 гривні;

Євро - 28,45 - 28,48 гривні.

Нагадаємо:

25 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,49 - 25,52 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 25 липня на рівні 25,52 гривні за долар (24 липня було 25,63 гривні за долар).

Економічна правда