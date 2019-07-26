Україна залучить 250 мільйонів євро кредитів від Cargill

Кабмін доручив Міністерству фінансів залучити два кредити від компанії Cargill Financial Services International: 100 мільйонів євро на два роки під 5,15% річних та 150 мільйонів євро на п'ять років під 6,25% річних.

Про це йдеться у постанові уряду №651 від 10 липня, оприлюдненій в газеті "Урядовий кур'єр" в п'ятницю.

Зазначається, що процентний дохід сплачуватиметься щокварталу.

У документі вказується, що державні зовнішні запозичення здійснюються в рамках закону про держбюджет-2019, інші деталі відсутні.



Нагадаємо:

У березні Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій із терміном погашення до 1 листопада 2028 року.

Як повідомлялося 13 червня, Україна розміщує семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75%.

Економічна правда