Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро і долара
Четвер, 25 липня 2019, 08:57
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 25 липня на рівні 25,52 гривні за долар (24 липня було 25,63 гривні за долар).
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,42 гривні (на 24 липня - 28,64 гривні).
Нагадаємо:
24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.
24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.
Економічна правда
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