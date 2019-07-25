Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро і долара

Четвер, 25 липня 2019, 08:57
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 25 липня на рівні 25,52 гривні за долар (24 липня було 25,63 гривні за долар).

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,42 гривні (на 24 липня - 28,64 гривні).

Нагадаємо:

24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.

24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс Нацбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 23 липня 2019, 11:06
Гривня на міжбанку зміцнилась 22 липня 2019, 17:31
Гривня на міжбанку зміцнилась 19 липня 2019, 17:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!