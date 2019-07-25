"Нафтогаз" поставить "Укртрансгазу" 440 мільйонів кубометрів газу на майже 3 мільярди

"Укртрансгаз" знайшов тимчасове рішення проблеми із закупівлею газу, що дозволить поставити за допомогою "Нафтогаз України" 440 мільйонів кубометрів газу, яких вистачить розрахунково на два місяці роботи газотранспортної системи.

Про це повідомила прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили у прес-службі, "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" дійшли згоди щодо основних параметрів договору про закупівлю паливного газу за переговорною процедурою.

"Досягнута домовленість стосується термінової поставки 440 млн кубометрів газу для ВТВ Оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд грн з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Як повідомили у компанії, відповідний договір між "Нафтогазом" і "Укртрансгазом" очікувано буде укладений наприкінці липня.

"Таким чином вдасться тимчасово вирішити надзвичайну ситуацію, оскільки цього обсягу газу вистачить розрахунково на 2 місяці штатної роботи ГТС", - додали в "Укртрансгазі".

В "Укртрансгазі" нагадали, що в липні вже двічі запрошували постачальників взяти участь у закупівлях паливного газу за переговорною процедурою.

"Запрошення було надіслано більше ніж 200 трейдерам. Проте лише "Нафтогаз" погодився поставити частину необхідного обсягу газу з можливістю відтермінування платежу", - зазначили у компанії.

Також у травні та червні "Укртрансгаз" із метою закупівлі паливного газу оголошував по 12 тендерів на Prozorro, на які газові трейдери не подали жодної пропозиції через значні ризики не отримати своєчасно оплату з боку оператора ГТС.

Як нагадали в компанії, внаслідок дефіциту коштів "Укртрансгазу", спричиненого встановленням економічно необґрунтованих тарифів та ігноруванням регулятором – НКРЕКП - несанкціонованих відборів облгазами природного газу з ГТС, компанія не має можливості розраховуватися з постачальниками газу, підрядниками та замовниками послуг транспортування.

І наголосили на тому, що для успішного проходження опалювального сезону 2019/2020 питання тарифів для оператора ГТС та несанкціонованого відбору газу вимагають якнайшвидшого врегулювання з боку НКРЕКП та уряду.

"З відповідним зверненням "Укртрансгаз" звернувся до Ради національної безпеки та оборони України", - резюмували у компанії.

Нагадаємо:

Наприкінці червня "Укртрансгаз" придумав, як уникнути дефолту.

23 червня "Укртрансгаз" заявив про нестачу коштів для виконання умов кредитів ЄБРР і ЄІБ.

Економічна правда