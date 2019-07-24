Міжбанк: гривня зміцнилась до долара та євро

24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,44 - 25,47 гривні;

Євро - 28,37 - 28,40 гривні.

Нагадаємо:

24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.

Економічна правда