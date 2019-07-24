Міжбанк: гривня зміцнилась до долара та євро
Середа, 24 липня 2019, 17:08
24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,44 - 25,47 гривні;
Євро - 28,37 - 28,40 гривні.
Нагадаємо:
24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua