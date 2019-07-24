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Міжбанк: гривня зміцнилась до долара та євро

Середа, 24 липня 2019, 17:08
 

24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,44 - 25,47 гривні;

Євро - 28,37 - 28,40 гривні.

Нагадаємо:

24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.

Економічна правда

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