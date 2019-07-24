Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,50 - 25,53 гривні;
Євро - 28,38 - 28,42 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,52 - 25,78 гривні. Євро купують по 28,37 гривні, продають по 28,87 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,68 - 25,74 гривні, євро - 28,62 - 28,79 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,59 - 25,62 гривні за долар.
23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.
Економічна правда
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