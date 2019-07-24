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Офіційний курс: долар призупинив падіння

Середа, 24 липня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,64 гривні (на 23 липня - 28,76 гривні).

Нагадаємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,59 -  25,62 гривні за долар.

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64  гривні за долар.

Економічна правда

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