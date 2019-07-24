Офіційний курс: долар призупинив падіння

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,64 гривні (на 23 липня - 28,76 гривні).

Нагадаємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,59 - 25,62 гривні за долар.

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.

Економічна правда