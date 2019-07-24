Офіційний курс: долар призупинив падіння
Середа, 24 липня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,64 гривні (на 23 липня - 28,76 гривні).
Нагадаємо:
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,59 - 25,62 гривні за долар.
23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.
Економічна правда
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