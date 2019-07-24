Україна запропонує МВФ пом'якшити свою позицію щодо цін на газ - Герус

На переговорах з Міжнародним валютним фондом Україна підніме питання про пом'якшення вимог щодо тарифів на газ.

Про це представник президента в уряді Андрій Герус заявив перед засіданням Кабміну, передає LIGA.net.

"Переговори будуть у вересні, і позиція така, щоб більш м'яка позиція МВФ щодо цін на газ та лібералізації ринку газу", - сказав він.

За його словами, введення вільного ринку необхідне, але це потрібно робити поетапно.

"Тому немає якоїсь зовсім іншої позиції, яка може не сприйматися МВФ, це будуть звичайні переговори, і будуть питання, як краще лібералізувати ринок газу, як краще будувати вільний, конкурентний ринок, щоб від цього вигравали споживачі", - додав Герус.

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Нагадаємо:

Місія МВФ працювала в Україні у травні 2019 р., проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики.