Україна запропонує МВФ пом'якшити свою позицію щодо цін на газ - Герус
На переговорах з Міжнародним валютним фондом Україна підніме питання про пом'якшення вимог щодо тарифів на газ.
Про це представник президента в уряді Андрій Герус заявив перед засіданням Кабміну, передає LIGA.net.
"Переговори будуть у вересні, і позиція така, щоб більш м'яка позиція МВФ щодо цін на газ та лібералізації ринку газу", - сказав він.
За його словами, введення вільного ринку необхідне, але це потрібно робити поетапно.
"Тому немає якоїсь зовсім іншої позиції, яка може не сприйматися МВФ, це будуть звичайні переговори, і будуть питання, як краще лібералізувати ринок газу, як краще будувати вільний, конкурентний ринок, щоб від цього вигравали споживачі", - додав Герус.
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Нагадаємо:
Місія МВФ працювала в Україні у травні 2019 р., проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.
Глава місії МВФ заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики.
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