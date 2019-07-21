"АрселорМіттал": СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів

Служба безпеки України більше 14 годин проводила обшук і слідчі дії на території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомив головний юрисконсульт "АрселорМіттал" Артем Філіп'єв.

Як зазначається, група перевіряючих зайшла на підприємство о десятій ранку 20 липня і покинула територію компанії о третій годині ночі 21 липня.

Компанія повідомляє, що в результаті обшуку 20 липня була вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 і окремі елементи обладнання.

"Комплекс нових МНЛЗ-2, 3 є одним з ключових інвестиційних проектів компанії, вартість якого становить близько 150 млн доларів. Вилучення МБЛЗ-3 унеможливлює продовження будівництва відповідно до програми модернізації і завдає АрселорМіттал прямих збитків", - йдеться в повідомленні.

"В даний час невідомо, скільки триватиме перевірка МБЛЗ-3 і документів з боку СБУ, і як далі будуть розвиватися події", - повідомляє прес-служба.

У зв'язку з великими габаритами об'єкта співробітники СБУ прийняли рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування. При цьому об'єкт не має засобів обмеження доступу сторонніх осіб.

Таким чином, відзначають в прес-службі, "АрселорМіттал" не має можливості продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції і укладати контракти на поставку заготовки клієнтам.

"Проект заморожений. Працівники "АрселорМіттал" і підрядних організацій не зможуть виконувати подальшу роботу на цьому об'єкті", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Служба безпеки України в суботу провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.

Економічна правда