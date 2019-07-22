Ситуація з "АрселорМіттал" сигналізує про перезрілу реформу правоохоронних органів - ЄБА

Бізнес стурбований ситуацією, що склалася навколо підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг", та розглядає це як сигнал перезрілої реформи правоохоронних органів.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев'янко.

"Очевидно, що реформа правоохоронних органів вже не тільки назріла, але й перезріла. І дана ситуація - черговий цьому сигнал. Однозначно, всі взаємовідносини з інвесторами, а "АрселорМіттал" - один з найбільших, потрібно вести цивілізованим способом.

Звичайно, якщо є порушення - питання потрібно піднімати, але вирішувати їх цивілізовано", - сказала вона.

"Такі події, як недавня ситуація з "АрселорМіттал Кривий Ріг", дуже стривожили бізнес. Це питання ми, в тому числі, піднімали на зустрічі з представниками Національної інвестиційної ради", - додала Дерев'янко.

Нагадаємо:

Служба безпеки України в суботу провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Компанія повідомляє, що в результаті обшуку 20 липня була вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 і окремі елементи обладнання.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів.

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.