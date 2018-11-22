Бюджет-2019: Фонд регіонального розвитку отримає мільярд, який забрали у аграріїв

У проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень Державному фонду регіонального розвитку за рахунок зменшення видатків для аграріїв.

Про це йдеться у висновках комітету Ради з питань бюджету, прийнятих на засіданні 21-22 листопада та опублікованих на сайті парламенту.

Серед змін до видатків проекту державного бюджету на 2019 рік пропонується "збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки розвитку за бюджетними програмами "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" (код 2801540) на 500.000 тис. грн та "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (код 2801580) на 500.000 тис. грн".

Нагадаємо, також у проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України", з якого будуть фінансуватися освітні та наукові програми для молоді.

Нагадаємо, Верховна Рада працюватиме на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік. За це рішення з третьої спроби проголосували 226 нардепів.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

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