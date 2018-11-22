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Бюджет-2019: Порошенко отримає мільярд на підтримку молоді

Четвер, 22 листопада 2018, 19:08
 
Фото з Facebook Петра Порошенка 

В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України", з якого будуть фінансуватися освітні та наукові програми для молоді.

Про це йдеться в проекті документу.

Так, відповідно до проекту, буде передбачена окрема стаття видатків за лінією Міністерства освіти і науки України. Назва статті видатків буде звучати так: "Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді".

Передбачається, що в 2019 році відповідний фонд отримає 1 мільярд гривень.

 
Фото з Facebook народного депутата Сергія Лещенка 

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада прийняла законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який разом з правками до Податкового кодексу входить у так званий "бюджетний пакет".

Проект закону про бюджет на 2019 рік Верховна рада планує проголосувати до закінчення вечірнього пленарного засідання в цей же день, 22 листопада. О 19.20 депутати пішли на перерву, яка триватиме до 21.30. 

Економічна правда

держбюджет Порошенко освіта

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