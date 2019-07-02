Із початку року "Укрзалізниця" модернізувала 18 вагонів, середній вік яких – 32 роки, і тепер вони працюють на маршрутах у складі фірмових поїздів першого класу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

До кінця року планується модернізувати ще 50 вагонів.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, серед оновлених вагонів чотири — плацкартні, три — СВ, решта — купейні.

"Після капітально-відновлювального ремонту ми отримуємо фактично новий вагон. Минулого року в такий спосіб оновили 118 вагонів, вони добре себе зарекомендували в експлуатації", - зазначив керівник УЗ.

За його словами, вартість модернізації одного вагона — 12-13 млн грн.

"Це вдвічі дешевше за придбання нового й дає змогу подовжити експлуатацію рухомого складу на половину його життєвого циклу, а саме на 14 років. До того ж таким чином компанія реалізує програму імпортозаміщення, оскільки майже всі комплектуючі — вітчизняних виробників", — підкреслив Кравцов.

Під час модернізації вагону змінюється інтер’єр його салону, на нові замінюються вікна, полички, обладнання вагона.

"На вікнах тепер ролетні системи з вогнетривкої тканини, які захищають салон від потрапляння прямих сонячних променів. У купе встановлено по чотири розетки — для кожного пасажира окремо. Також встановлюються системи кондиціювання повітря та вакуумних туалетних комплексів", - зазначив керівник УЗ.

Наразі в пасажирських перевезеннях задіяно 2864 вагони, їх середній вік становить 32 роки при нормативному 28 років, розповіли в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

У лютому 2019 року "Укрзалізниця" сформувала із оновлених вагонів поїзд Київ-Лисичанськ.

Із березня курсує також модернізований поїзд Маріуполь-Київ.

Як повідомлялося раніше, критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування у розмірі 7,1 мільярда гривень.

Економічна правда