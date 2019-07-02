ЄБРР виділить 20 мільйонів євро на будівництво сонячної електростанції в Чигирині

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить норвезькій компанії Scatec Solar в особі "Скатек Солар АСА" кредит на суму 19,7 мільйонів євро на будівництво у Чигрині (Черкаська область) сонячної електростанції потужністю 55,4 МВт.

Про це повідомили у прес-службі ЄБРР, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, 10 мільйонів євро кредиту виділить Шведський фонд та 5 млн євро - Північна екологічна фінансова корпорація.

Зазначається, що ЄБРР фінансує будівництво у рамках затвердженої у липні 2018 року програми фінансування альтернативної енергетики в Україні USELF III загальним обсягом 250 мільйонів євро. При цьому, кредитні кошти покриють 70% загальних витрат на проект.

"Очікується, що нову СЕС введуть в експлуатацію в 2020 році, вона забезпечить скорочення викидів CO2 на більш ніж 36 тисяч тонн на рік. Це вже четвертий проект "Скатек Солар" в Україні. З попередніх проектів компанії ЄБРР також підтримав будівництво СЕС потужністю 47 МВт у Миколаєві та СЕС на 30 МВт у Кам'янці", - йдеться в повідомленні.



Окрім них, зараз "Скатек Солар" разом із китайською корпорацією PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. будує в Україні сонячну електростанцію "Прогресівка" (Миколаївська область) потужністю 148 МВт. Загальна вартість проекту - 124 мільйони євро.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, не встановлюватиме "зелений" тариф новим домашнім сонячним електростанціям, панелі яких розташовані не на дахах будинків, з 1 січня 2020 року.

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".