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Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро

Вівторок, 2 липня 2019, 08:57

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,74 гривні (на 1 липня - 29,76 гривні).

Нагадуємо:

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,21 гривні за долар.

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,20 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,18 гривні.

Економічна правда

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