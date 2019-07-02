Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро
Вівторок, 2 липня 2019, 08:57
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,20 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,74 гривні (на 1 липня - 29,76 гривні).
Нагадуємо:
1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,21 гривні за долар.
1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,20 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,18 гривні.
Економічна правда
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