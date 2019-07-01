Гривня на міжбанку стабілізувалася

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,20 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,18 - 26,20 гривні;

Євро - 29,68 - 29,70 гривні.

Нагадуємо:

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,21 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,18 гривні.

Економічна правда