Гривня на міжбанку стабілізувалася
Понеділок, 1 липня 2019, 19:10
1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,20 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,18 - 26,20 гривні;
Євро - 29,68 - 29,70 гривні.
Нагадуємо:
1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,21 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,18 гривні.
Економічна правда
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