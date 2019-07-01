Офіційний курс: гривня трохи знизилась до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,18 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,76 гривні (на 27 червня - 29,73 гривні).

Нагадуємо:

27 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 - 26,21 гривні за долар.

27 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар.

Економічна правда