Офіційний курс: гривня трохи знизилась до долара та євро
Понеділок, 1 липня 2019, 09:45
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,18 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,76 гривні (на 27 червня - 29,73 гривні).
Нагадуємо:
27 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 - 26,21 гривні за долар.
27 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар.
Економічна правда
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