У Польщі відкрили сервісний центр Tesla, наступний прогнозують в Україні

19 липня Tesla відкрила свій перший сервісний центр у столиці Польщі, завдяки чому офіційний сервіс став для українців в два рази ближче (другий найближчий сервісний центр знаходиться у Берліні).

Про це повідомляє AIN.ua.

Для українців це хороша новина ще й тому, що, ймовірно, наступний сервісний центр Tesla з'явиться в нашій країні. Адже, як зазначив співзасновник Tesla Club Ukraine і сервісу Go To-U Назар Шимона-Давида, в Україні більше Tesla-користувачів, аніж у Польщі.

Так, за даними реєстру МВС, зараз у нашій країні зареєстровано понад 800 електрокарів Tesla.

Також за словами співзасновника Tesla Club Ukraine, новий запуск значно допоможе автовласникам.

"Тепер офіційний сервіс в два рази ближче - їхати можна в Варшаву, а не Берлін. Послуги надають ті ж самі. При цьому, якби не розвиток інфраструктури "від центру", то сервіс варто було б спочатку відкрити в Україні. У нас більше Tesla-користувачів, ніж у Польщі", - зазначив він.

І додав, що "зате тепер можна з упевненістю сказати - наступний сервіс буде в Україні".

Поки що в Україні офіційного сервісу або зарядних точок Tesla немає. Але на мапі компанії з 2014 року вказані два Supercharger за маршрутом Київ-Львів, а сам Ілон Маск недавно підтвердив їх швидку установку.

Нагадаємо:

Ще у 2018 році Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні.

Пізніше він додав, що станції будуть знаходитися по всій Європі, зокрема в Україні.

У 2019, запевняв Маск, в Україні повинні з'явитися станції Tesla Superchargers - у селі Опарипси у Рівненській області та в Житомирі.

Нагадаємо, що в травні 2019 року в Київ на виставку електрокарів вперше привезли Tesla Rоadster.