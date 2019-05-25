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У Київ на виставку електрокарів вперше привезли Tesla Rоadster

Субота, 25 травня 2019, 15:31
 
Фото Gazeta.ua

У Києві відкрилася міжнародна виставка електрокарів Plug-In Ukraine.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Під час виставки в Україні вперше презентують Tesla Rоadster.

Також привезли Nissan Leaf другого покоління, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD та інші.

Виставка триватиме до 26 травня у виставковому центрі "Акко Інтернешнл" на просп. Перемоги.

Як зазначає прес-служба Держенергоефективності, глобальний ринок електромобілів швидко зростає. Якщо у 2010 р. у світі було продано лише кілька тисяч електрокарів, то у 2018 р. – вже понад 2 млн таких екологічних авто.

За даними Bloomberg, у 2025 р. очікується зростання продажу до 10 млн електромобілів у рік.

"Україна також слідує цьому тренду. Якщо у 2015 р. в Україні було лише близько 500 електромобілів, то станом на 01.05.2019 – вже понад 12600", - повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук на відкритті виставки.

Стимулюючим фактором переходу на електротранспорт є різке скорочення вартості акумуляторів у світі.

Окрім цього, в Україні скасовано ПДВ на ввезення електрокарів до 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський на iForum-2019 зазначив, що необхідно розвивати інфраструктуру для електромобілів - зарядні станції, паркінги тощо.

Нагадаємо, 91% імпортованих українцями електромобілів - це "секонд-хенд".

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