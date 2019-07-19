Курс гривні перетнув психологічну позначку
П'ятниця, 19 липня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 19 липня на рівні 26,03 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,19 гривні (на 18 липня - 29,00 гривні).
Нагадаємо:
18 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,89 гривні за долар.
18 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,04 - 26,06 гривні за долар.
Економічна правда
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