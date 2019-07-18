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У Нацбанку допускають випуск Україною євробондів на 1 мільярд доларів

Четвер, 18 липня 2019, 16:50

Оновлений макропрогноз Нацбанку передбачає отримання 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою програмою розширеного фінансування та випуск євробондів на 1 мільярд доларів.

Про це на брифінгу розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає "Інтерфакс-Украна".

"Ми очікуємо, що в четвертому кварталі, найімовірніше, розпочнеться нова програма з МВФ, і Україна прийме 2 млрд доларів. І також по 2 млрд ми очікуємо в наступні роки в рамках нової програми структурного фінансування", - сказав він.

Заступник глави НБУ наголосив, що така оцінка є експертним коментарем.

Він додав - якщо кошти надійдуть трохи раніше або трохи пізніше, то це не матиме суттєвого впливу на інші макроекономічні параметри, окрім міжнародних резервів.

За його словами, розмір нової програми може бути в діапазоні 5-10 млрд доларів на термін від 36 до 48 місяців.

"У нас немає ніякого інсайду, це наша експертна оцінка", - підкреслив Сологуб.

Він також повідомив, що НБУ у свій прогноз як таку саму експертну оцінку заклав іще один вихід України на зовнішні ринки запозичень з єврооблігаціями на суму близько 1 мільярда доларів.

"У нашому прогнозі ми в принципі закладаємо, що восени Мінфін вийде на ринок євробондів і розмістить 1 млрд доларів. Але це наше експертне очікування і воно не пов'язане з тим, що "потрібно дожити до кінця року". Ні, це стандартне вибудовування профілю погашення цінних паперів. Абсолютно стандартна ситуація", - пояснив Сологуб.

Нагадаємо:

5 липня представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну в серпні.

Місія МВФ працювала в Україні в травні, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду.

У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

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