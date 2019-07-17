Одеський припортовий повинен виплатити "Нафтогазу" 2,2 мільярда за газ

Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.

Про це йдеться в рішеннях Господарського суду Одеської області.

Так, ОПЗ повинен сплатити 1,474 млрд грн за спожитий природний газ на підставі договору від 4 жовтня 2016 року. З них 1,374 млрд грн - основна сума боргу, решта - пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), річні (6,466 млн грн) та інфляційні втрати (3,431 млн грн).

В рамках цього ж договору на поставку ОПЗ повинен сплатити ще 573,280 млн грн нарахувань, з яких 338 млн грн - інфляційні втрати за 2017 рік, 154,713 млн грн - пеня, 80,565 млн грн річних.

Крім того, суд зобов'язав ОПЗ виплатити 179,483 млн грн заборгованості за газ, спожитий в рамках договору від 28 липня 2016 року. З них сума основного боргу - 142,955 млн грн, пеня - 14,976 млн грн, штраф - 10,357 млн ​​грн, 1,527 млн ​​грн - річні, 9,668 млн грн - інфляційні втрати.

Нагадуємо:

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року.

Запуск заводу було заплановано на 1 лютого, але його відклали.

Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".

Економічна правда