Гривня знову послабилась
Середа, 17 липня 2019, 09:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 25,86 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні (на 16 липня - 29,00 гривні).
Нагадаємо:
16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,89 - 25,92 гривні за долар.
16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,96 гривні за долар.
Економічна правда
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