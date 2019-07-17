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Гривня знову послабилась

Середа, 17 липня 2019, 09:15
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 25,86 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні (на 16 липня - 29,00 гривні).

Нагадаємо:

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,89 - 25,92 гривні за долар.

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,96 гривні за долар.

Економічна правда

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