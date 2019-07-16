ЄБРР готується виділити кошти Києву на нові вагони метро

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий ухвалити рішення про відкриття кредитної лінії "Київському метрополітену" для закупівлі нових вагонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

Розмір кредиту встановлений на рівні 50 мільйонів євро. За ці гроші буде придбано 50 вагонів метро (10 складів).

"Кредит 50 млн євро для комунального підприємства "Київський метрополітен" на закупівлю 50 вагонів метро для нової лінії на Виноградар. Проект здійснюється в рамках програми "Зелені міста-2", метою якої є сприяння вирішенню екологічних проблем на рівні міст в масштабах відповідних секторів", - йдеться у повідомленні ЄБРР.

Наразі розглянуто концепцію, очікується остаточний розгляд Радою директорів ЄБРР. Дата розгляду — 18 вересня 2019 року.

"Метою Проекту є вирішення критичних проблем розвитку міського транспорту в м. Києві (включаючи затори, забруднення повітря, якість послуг громадського транспорту тощо)", - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадуємо:

У березні 2019 року Київська міська державна адміністрація та Європейський Банк Реконструкції та Розвитку підписали меморандум про порозуміння щодо програми ЄБРР "Зелені міста".

Документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці.

Зокрема, оновити парк "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро.

А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа", капітальний ремонт мосту Метро.

Наразі у Києві ведуться роботи із продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар.

Будівництво метро загальною вартістю 5,981 млрд грн веде публічне акціонерне товариство "Київметробуд".

Передбачається будівництво двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди", а також відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.

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Економічна правда