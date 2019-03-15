ЄБРР затвердив чотири "зелених" проекти у Києві на 320 мільйонів євро

Київська міська державна адміністрація та Європейський Банк Реконструкції та Розвитку підписали меморандум про порозуміння щодо програми ЄБРР "Зелені міста".

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці.

Зокрема, оновити парк "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа", капітальний ремонт мосту Метро.

"Нами спільно було відібрано 4 проекти зі сфери транспортної інфраструктури, які ми можемо реалізувати протягом 2019-2020 років. Буквально днями Кредитний комітет ЄБРР затвердив концепції проектів на орієнтовну загальну вартість у 320 млн євро. Після підписання Меморандуму ми маємо підготувати всі необхідні документи та узгодити ці проекти. Тоді будуть підписані кредитні угоди та розпочнемо тендерні процедури", - розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, це вже другий етап співробітництва з ЄБРР. На сьогодні в рамках співпраці з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку в столиці реалізуються два проекти щодо оновлення рухомого складу громадського транспорту.

Один - на 60 млн євро для КП "Київпастранс". Із закупівлі 185-ти автобусів та 202-ох тролейбусів. А також на 40 млн євро для КП "Київський метрополітен" - закупівля 50 вагонів метро. Ці проекти триватимуть до 2021 року.

В рамках Програми "Зелені Міста", яка допомагає впроваджувати екологічні технології, окрім фінансових ресурсів, ЄБРР надає містам-партнерам підтримку у розробці та реалізації плану дій "Зелені міста". А також - допомогу у визначенні інвестиційних програм та отриманні донорської допомоги.

Нагадаємо, раніше Гройсман пообіцяв 400 мільйонів на Подільсько-Воскресенський міст та метро на Виноградар.